Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank'ın lig kapsamında oynayacağı kritik müsabaka sporseverlerin gündeminde. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş bilgisini ve maçın şifresiz şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Fenerbahçe – VakıfBank karşılaşması için canlı yayın detayları neler?

FENERBAHÇE MEDICANA – VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanal üzerinden izlenebildiği gibi, Türksat uydusu ile internet yayınından da şifresiz olarak takip edilebilmektedir.

FENERBAHÇE MEDICANA – VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki zorlu mücadele 11 Aralık Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın karşılaşacağı TVF Sultanlar Ligi mücadelesi, İstanbul'da bulunan Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.