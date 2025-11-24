Fenerbahçe Union SG ile maç yaptı mı? Fenerbahçe Union SG'yi yendi mi, yenildi mi?

İki takım, son dönemde hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelerek Avrupa futbol sahnesinde dikkat çekici bir rekabet oluşturdu. Bu karşılaşmalar, Sarı-Lacivertlilerin Avrupa'daki hedefleri açısından kritik dönemeçler niteliğindeydi ve birbirinden farklı sonuçlarla tarihe geçti.

2023-2024 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU: FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL KAPISINI ARALADI

Fenerbahçe ve Union SG arasındaki rekabetin ilk ciddi adımları, 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda atıldı. Bu eşleşme, Sarı-Lacivertliler için çeyrek finale giden yolda hayati bir önem taşıyordu ve temsilcimiz, bu sınavdan büyük bir başarıyla çıktı.

DEPLASMANDA TARİHİ FARK: UNİON SG 0-3 FENERBAHÇE

Serinin ilk maçı, 7 Mart 2024 tarihinde Belçika'da, Union SG'nin sahasında oynandı. Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği dominant futbolla rakibini adeta sahadan sildi. Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ve Dusan Tadic'in penaltıdan kaydettiği gollerle maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanarak rövanş öncesinde çok büyük bir avantaj elde etti. Bu galibiyet, hem takımın moralini yükseltti hem de Avrupa'da ne kadar iddialı olabileceğinin güçlü bir göstergesi oldu. Fenerbahçe, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek galibiyeti hak etti.

EVİNDE GELEN TEK MAĞLUBİYET: FENERBAHÇE 0-1 UNİON SG

14 Mart 2024'te İstanbul'da oynanan rövanş maçında ise durum biraz farklıydı. Fenerbahçe, deplasmandan getirdiği 3-0'lık büyük avantajın verdiği rahatlıkla sahaya çıksa da, Union SG'nin dirençli oyunuyla karşılaştı. Temsilcimiz maçı 1-0 kaybetmesine rağmen, toplam skorda (3-1) üstünlüğü korudu ve adını Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı. Bu maç, Fenerbahçe'nin Union SG karşısındaki tek mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti, ancak turu geçen taraf Sarı-Lacivertliler oldu.

İSTANBUL'DA KAZANAN FENERBAHÇE: FENERBAHÇE 2-1 UNİON SG

26 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi grup maçında ise Fenerbahçe, Union SG'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Sarı-Lacivertlilerin Avrupa Ligi'ndeki grup maratonuna güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı ve Union SG karşısındaki üstünlüğünü bir kez daha tescilledi. Karşılaşmanın dikkat çekici anlarından biri de her iki takımın da maçı 10 kişi tamamlaması oldu.

İKİ TAKIMIN MAÇ BİLANÇOSU VE SONUÇ

Fenerbahçe, Union Saint- Gilloise ile bugüne kadar toplam dört resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların bilançosu, Sarı-Lacivertlilerin ezici üstünlüğünü gözler önüne seriyor:

• Fenerbahçe'nin Galibiyet Sayısı: 2

• Union SG'nin Galibiyet Sayısı: 1