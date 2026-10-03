Fenerbahçe Turan Tovuz kaç kaç, maç bitti mi, maç sonucu ne? Fenerbahçe Turan Tovuz ÖZET ve GOLLER nereden izlenir?

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Fenerbahçe-Turan Tovuz maçında heyecan devam ediyor. İkinci yarısı oynanan karşılaşmada skorun yanı sıra Fenerbahçe Turan Tovuz maçı kaç kaç, maç bitti mi, maç sonucu ne ve özet-goller nereden izlenir? soruları da merak ediliyor.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki mücadelede ikinci yarı oynanıyor. Karşılaşma Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadı'nda saat 19.00'da başladı.

Fenerbahçe - Turan Tovuz canlı skor: 1-0

60'Kante

Maç skoru güncellenecektir.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır. Fenerbahçe - Turan Tovuz maçı henüz bitmedi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanırken Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ MAÇI MAÇ SONUCU NE?

Fenerbahçe ile Turan Tovuz arasındaki maçın nihai sonucu henüz belli değil. Mücadele devam ettiği için maç sonunda oluşacak skor güncellenecektir.

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ ÖZET VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe-Turan Tovuz maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı TV100 ekranlarından şifresiz olarak takip edebilecek. Maçın tamamlanmasının ardından özet ve gollere ilişkin bilgiler de güncellenecektir.