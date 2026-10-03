Fenerbahçe Turan Tovuz CANLI İZLE: Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TV100 Fenerbahçe maçı canlı izle!

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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık karşılaşması için Azerbaycan'a konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Turan Tovuz ile Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Turan Tovuz canlı izle!

FENERBAHÇE TURAN TOVUZ CANLI İZLE

Futbolseverlerin merakla beklediği Turan Tovuz - Fenerbahçe hazırlık maçının yayın adresi belli oldu. Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Böylece Fenerbahçe'nin Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, televizyon üzerinden herhangi bir ücret veya şifre gerektirmeden takip edilebilecek. TV100'ün yayın bilgilerine ilişkin açıklamasında da karşılaşmanın saat 19.00'da canlı olarak ekrana getirileceği belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turan Tovuz - Fenerbahçe karşılaşması TV100'de yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacağı ve canlı olarak ekranlara geleceği açıklandı.

Mücadele, Fenerbahçe'nin milli ara kapsamında Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık maçı olarak gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadyumu olacak.