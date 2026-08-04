Fenerbahçe transfer haberleri SON DAKİKA! Marcus Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Avrupa basınında dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi sürdüren sarı-lacivertlilerin, Manchester United forması giyen Marcus Rashford için girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü. Peki, Marcus Rashford Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe transfer haberleri...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA!

2026-2027 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine dünya futbolunun önemli isimlerinden biri daha geldi.

Transfer döneminde daha önce Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood'u kadrosuna kattığı belirtilen sarı-lacivertli ekibin, şimdi de Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birini gerçekleştirebilmek adına Rashford transferi için ciddi bir bütçe hazırlığı içerisinde bulunuyor.

Haberde, Marcus Rashford'un Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu üç kişilik transfer listesindeki isimlerden biri olduğu ifade edildi. Aynı listede Milan forması giyen Rafael Leao ile Crystal Palace oyuncusu Ismaila Sarr'ın da yer aldığı aktarıldı.

İNGİLİZ BASININDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

The Sun'ın haberinde Fenerbahçe'nin, Rashford'un Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak bakması halinde transferi tamamlayabilmek için mali açıdan önemli bir fedakârlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Haberde şu ifadeye yer verildi:

"Marcus Rashford, kariyerine Türkiye'de devam etmek isterse Fenerbahçe transferi gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmaya hazır."

Öte yandan Ismaila Sarr için ise Crystal Palace'ın oyuncuyu kadroda tutmayı planladığı ancak kulübe cazip bir teklif ulaşması halinde transfer ihtimalinin değerlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

NICOLAS JACKSON İDDİASI DA GÜNDEMDE

İngiliz basınında yer alan haberde yalnızca Marcus Rashford değil, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ın da Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunduğu öne sürüldü.

Habere göre sarı-lacivertli kulübün, Senegalli golcünün menajeriyle temas kurduğu iddia edilirken transfer sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MARCUS RASHFORD FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Mevcut süreçte Marcus Rashford'un Fenerbahçe'ye transferine ilişkin kulüplerden ya da futbolcunun cephesinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Gündeme gelen iddialar, İngiltere'de yayımlanan The Sun gazetesinin haberine dayanıyor. Haberde Fenerbahçe'nin Rashford'u transfer listesine aldığı ve yıldız oyuncunun Türkiye seçeneğini değerlendirmesi halinde önemli bir bütçe ayırmaya hazır olduğu öne sürülüyor.

Bununla birlikte transferin gerçekleştiğine ilişkin resmi bir anlaşma, kulüp açıklaması veya oyuncu tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Süreç, şu aşamada İngiliz basınında yer alan transfer iddialarıyla sınırlı olarak takip ediliyor.