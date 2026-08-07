Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçı hangi kanalda TV100'de mi S Sport'ta mı?
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak rövanş maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. UEFA Avrupa Ligi’nde tur mücadelesi verecek olan Fenerbahçe’nin kritik karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken, taraftarlar “Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçı hangi kanalda, TV100’de mi S Sport’ta mı?” sorusuna yanıt arıyor.
Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçının yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın TV100 veya S Sport ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı yayın kanalı ve maç saatine ilişkin merak edilen detaylar.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme heyecanında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Sturm Graz-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki mücadele S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayın saati, yayın kanalları ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar...
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sturm Graz-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı S Sport Plus ve TV100 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, belirtilen yayın platformları üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA MI?
Sturm Graz-Fenerbahçe maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin platform üyeliğinin bulunması gerekiyor.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE Mİ?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması TV100 ekranlarından da şifresiz olarak izlenebilecek. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallarda yer alıyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de takip edilebiliyor.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 21.30'da başlayacak. Maç öncesinde takımların kadroları ve teknik direktörlerin tercihleri de futbol gündeminin önemli başlıkları arasında olacak.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmasına Graz'daki Merkur-Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki önemli sınavlarından birinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında mücadele edecek.
STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
Maç: Sturm Graz-Fenerbahçe
Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı
Saat: 21.30
Yayın: S Sport Plus, TV100
Stadyum: Merkur-Arena, Graz