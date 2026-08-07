Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçı hangi kanalda TV100'de mi S Sport'ta mı?

Fenerbahçe Sturm Graz rövanş maçının yayıncı kuruluşu ve maç saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini canlı takip etmek isteyenler, karşılaşmanın TV100 veya S Sport ekranlarından yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Sturm Graz rövanş maçı yayın kanalı ve maç saatine ilişkin merak edilen detaylar.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme heyecanında Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, kritik mücadelede avantaj elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Sturm Graz-Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki mücadele S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayın saati, yayın kanalları ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar...

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sturm Graz-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı S Sport Plus ve TV100 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, belirtilen yayın platformları üzerinden karşılaşmayı izleyebilecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA MI?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin platform üyeliğinin bulunması gerekiyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE Mİ?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması TV100 ekranlarından da şifresiz olarak izlenebilecek. TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37 numaralı kanallarda yer alıyor. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden de takip edilebiliyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak için mücadele edecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması 21.30'da başlayacak. Maç öncesinde takımların kadroları ve teknik direktörlerin tercihleri de futbol gündeminin önemli başlıkları arasında olacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşmasına Graz'daki Merkur-Arena Stadyumu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki önemli sınavlarından birinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında mücadele edecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Sturm Graz-Fenerbahçe

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

Saat: 21.30

Yayın: S Sport Plus, TV100

Stadyum: Merkur-Arena, Graz