Fenerbahçe Sturm Graz ilk maç kaç kaçtı, Fenerbahçe ilk maçı kazandı mı?

Sturm Graz- Fenerbahçe rövanşı öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe ilk maçı kazandı mı, maç kaç kaç bitti?" sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur yolunda avantajı eline geçirdi. Sarı-lacivertli ekip, elde ettiği bu skorun ardından Avusturya'daki rövanş maçında tur için mücadele edecek.

FENERBAHÇE STURM GRAZ İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ? FENERBAHÇE İLK MAÇI KAZANDI MI?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan ilk maçın sonucu, rövanş karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Avusturya ekibi karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE STURM GRAZ İLK MAÇI KAZANDI MI?

Evet. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısındaki ilk maçı 2-0 kazandı. Kadıköy'de oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakip fileleri iki kez havalandırırken, Sturm Graz gol bulamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Avusturya'da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE STURM GRAZ İLK MAÇ SONUCU

İki takım arasındaki ilk karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz şeklinde tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, elde ettiği iki farklı galibiyetin ardından tur için avantajı eline geçirdi. Fenerbahçe, rövanşta bu üstünlüğünü koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN STURM GRAZ'A KARŞI TUR AVANTAJI

İlk maçta alınan 2-0'lık galibiyet Fenerbahçe'ye rövanş öncesinde önemli bir skor avantajı sağladı. Sarı-lacivertliler, Avusturya'daki karşılaşmada elde ettiği üstünlüğü koruması halinde Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Sturm Graz ise kendi sahasında iki farklı mağlubiyetin dezavantajını kapatmak için mücadele edecek.