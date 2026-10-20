Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz mi?

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Sarı-lacivertli taraftarlar için güzel haber geldi: Fenerbahçe – Slavia Prag maçı bu akşam TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. Herhangi bir dijital platform aboneliğine ihtiyaç duymadan izlenebilecek karşılaşmanın tüm yayın bilgilerini sizin için derledik.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Azerbaycan’da ise CBC Sport kanalından izleyicilere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. TRT 1, Türkiye’de ücretsiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir ücretli abonelik gerekmiyor. Ev anteni, uydu alıcısı veya kablo yayını olan herkes mücadeleyi rahatlıkla takip edebilecek.