Fenerbahçe Samsunspor tek maç mı rövanşı var mı?

Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi futbol gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Sporseverler, bu önemli karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşmak isterken maçın tek karşılaşma üzerinden mi oynanacağı yoksa çift maçlı bir eleme sistemi mi uygulanacağı sorusuna da yanıt arıyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Kritik mücadele, televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Karşılaşma, ATV üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, uydu yayınının yanı sıra farklı yayın platformları ve internet üzerinden de maçı ücretsiz şekilde izleyebilecek.

ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında yer alırken, Türksat uydusu ve resmi dijital yayınları aracılığıyla da kesintisiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF Süper Kupa Yarı Final mücadelesi, 06 Ocak Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Yarı Final maçı, Adana Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

TFF Süper Kupa Yarı Final karşılaşması tek maç eleme sistemi ile oynanacak. Mücadeleyi kazanan takım, adını doğrudan finale yazdıracak. Rövanş karşılaşması bulunmuyor.