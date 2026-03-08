Fenerbahçe Samsunspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Fenerbahçe Samsunspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olan Fenerbahçe Samsunspor maçı, futbolseverler tarafından anbean takip edildi. Maç sonrası, taraftarlar özellikle golleri ve özet görüntüleri araştırıyor. Haberimizde, maç kaç kaç bitti, hangi oyuncular gol sevinci yaşadı ve videolu maç özetine kolayca nasıl ulaşabileceğiniz adım adım paylaşılıyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de kritik bir karşılaşma için Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçı canlı izlemek için Bein Sports 1 kanalını tercih edebilir. Heyecan dolu bu mücadele, 08 Mart Pazar günü saat 20:00'da başlayacak ve İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı evden takip etmek isteyenler için birden fazla seçenek mevcut. Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan yayın yapılacak. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim ile maç kesintisiz izlenebiliyor. Böylece Süper Lig heyecanı, ekran başında kaçırılmadan yaşanabiliyor.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele 08 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Pazar akşamı futbolseverler için önemli bir randevu olacak ve Süper Lig puan durumu açısından kritik bir maç niteliği taşıyor.

Fenerbahçe Samsunspor maç özeti Bein Sports platformlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saate göre ekran başına geçerek takımını destekleyebilir ve maçın tüm gelişmelerini canlı olarak takip edebilir.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerde ve ekran başında futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak bu mücadele, Süper Lig'in öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak.