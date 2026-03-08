Fenerbahçe Samsunspor CANLI nereden izlenir, Fenerbahçe Samsunspor maçı nasıl izlenir?

Süper Lig'de kritik bir karşılaşmaya sahne olacak Fenerbahçe Samsunspor maçı için taraftarlar şimdiden canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler için Fenerbahçe Samsunspor canlı yayın seçenekleri ve online platform detayları haberimizde bir araya getirildi. Kesintisiz maç keyfi için tüm alternatifler burada!

FENERBAHÇE VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, maçı canlı izlemek için Bein Sports 1 kanalını tercih edebilir. Karşılaşma, 08 Mart Pazar günü saat 20:00'da başlayacak ve İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı kesintisiz takip etmek isteyenler için farklı seçenekler mevcut. Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 üzerinden yayın yapılacak. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim ile maçı evinizden canlı izleyebilirsiniz. Bu sayede Süper Lig heyecanını kaçırmadan ekran başında olabilirsiniz.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Samsunspor arasındaki mücadele 08 Mart Pazar günü oynanacak. Pazar akşamı futbolseverler için önemli bir randevu olacak ve Süper Lig'deki puan durumu açısından kritik bir maç niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, maç saatine göre ekran başına geçerek takımını destekleyebilir ve anbean gelişmeleri takip edebilir.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Stadyum atmosferinde yaşanacak bu mücadele, hem tribünlerde hem de ekran başında futbolseverleri heyecanlandıracak.