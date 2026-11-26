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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, beşinci hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Vedat Muriqi'nin golüyle üç puana uzanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla toplam puanını yükseltti. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? Detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada Vedat Muriqi ile buldu. Mason Greenwood'un ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleciden dönen topu tamamlayan Muriqi, takımına galibiyeti getirdi.

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e çıkaran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında beşinci hafta sonunda 16. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmanın ardından 8 puana ulaştı. Shakhtar Donetsk karşısında elde edilen 1-0'lık galibiyet, sarı-lacivertlilerin puan tablosundaki konumunu da etkiledi.

Beşinci hafta maçlarının ardından 16. sırada bulunan Fenerbahçe, lig aşamasında üst sıralara tırmanmak için mücadelesini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının altıncı haftasında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşılaşacak. 9 Aralık 2026'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, puanını artırarak lig sıralamasındaki yerini yükseltmeyi hedefleyecek.