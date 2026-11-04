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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı, puan durumu ne, ilk 24'e girebilir mi?

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı, puan durumu ne, ilk 24'e girebilir mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam Liverpool karşısında kritik bir sınava çıkacak. Lig aşamasında istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertlilerin taraftarları, takımın Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada yer aldığını ve ilk 24'e girip giremeyeceğini araştırıyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, kalan 5 maçta alacağı sonuçlarla play-off turuna kalma umudunu sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 2 puanla 31. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE İLK 24'E GİREBİLİR Mİ?

Evet, Fenerbahçe'nin ilk 24'e girme şansı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin önünde oynanacak 5 maç bulunuyor ve bu maçlardan alınacak puanlar takımın kaderini belirleyecek. Önceki sezonlarda ilk 24'e kalmak için genellikle 10 ile 11 puan civarı yeterli oldu. Fenerbahçe'nin bu barajı aşabilmesi için kalan maçlarda en az 3 galibiyet alması gerekebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRA NE ANLAMA GELİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16'ya yükseliyor. 9. ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off turunda eşleşiyor. 25. ve sonrasında yer alan takımlar ise Avrupa'ya veda ediyor.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe, bu akşam Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 5. haftada ise 25 Kasım 2026'da deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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