Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede tur için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Mücadele, Chobani Stadyumu'nda futbolseverlerin karşısına çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefi doğrultusunda kritik önem taşıyan mücadelede Fenerbahçe, ilk maçta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşmada düdüğü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh çalacak. Yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neik Davies üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren TV100 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Turu Geçen Takımı Bekleyen Eşleşme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçmesi halinde Fenerbahçe, play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off turunun ilk karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.