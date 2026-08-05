Haberler

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesinin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta? ve Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede tur için avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin resmi bilgiler...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Mücadele, Chobani Stadyumu'nda futbolseverlerin karşısına çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00 olarak açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefi doğrultusunda kritik önem taşıyan mücadelede Fenerbahçe, ilk maçta avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Karşılaşmada düdüğü İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh çalacak. Yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neik Davies üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, TV100 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren TV100 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Turu Geçen Takımı Bekleyen Eşleşme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçmesi halinde Fenerbahçe, play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Play-off turunun ilk karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı

TBMM'deki teklifte kritik detay! Onlara kapı kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti

Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe'den şık geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı