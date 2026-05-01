Fenerbahçe Başakşehir maçı Bein Sports 1’de mi, Bein Sports 2’de mi, Bein Sports 3’te mi, Fenerbahçe Başakşehir hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Rams Başakşehir'i konuk edeceği dev maç öncesinde arama motorlarında "Fenerbahçe maçı beIN Sports kaçta, bugün FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?" başlıkları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yarın saat 20:00'de başlayacak olan bu stratejik mücadelenin beIN Sports'un hangi kanalından ekrana geleceği ve şifresiz izleme seçenekleri sarı-lacivertli camiada merak konusu oldu. Kadıköy'deki heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini, Digiturk kanal numaralarını ve maç öncesi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler ile üst sıraları zorlayan Rams Başakşehir arasındaki bu zorlu Süper Lig mücadelesi, 02 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul derbisi niteliğindeki bu kritik karşılaşma, Süper Lig’in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifreli ve kesintisiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 2 kanalını takip edebilecekler.

BEIN SPORTS 2 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon veya dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için kanal erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal

• İnternet: beIN Connect ve Tod platformları üzerinden şifreli yayın

DEV MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Rams Başakşehir’in üç puan mücadelesi vereceği bu önemli müsabaka, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı maçta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışında hata yapmamak adına sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflerken; Rams Başakşehir ise zorlu deplasmanda puan alarak ligdeki tırmanışını sürdürmek istiyor. Maç saati yaklaştıkça takımların ilk 11 kadroları ve sakat/cezalı raporları heyecanla takip edilecek.