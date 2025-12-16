Fenerbahçe Panathinaikos basketbol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko'nun Panathinaikos ile oynayacağı THY Euroleague maçı, basketbol tutkunlarının ilgisini çeken önemli bir karşılaşma. Maçı izlemek isteyenler, yayının saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı konusunda bilgi arayışında. Fenerbahçe Panathinaikos maçını hangi platformdan ve kanaldan canlı takip edebilirsiniz?

FENERBAHÇE BEKO VE PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki THY Euroleague karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇINI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANSLAR VE PLATFORMLAR

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilen bir platformdur. Ayrıca, numaralı kanallar üzerinden de ulaşılabilir.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇINI S SPORT'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANSLAR VE PLATFORMLAR

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayını takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki THY Euroleague maçı, 16 Aralık Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu heyecan verici karşılaşma, saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki THY Euroleague mücadelesi, İstanbul'daki Ülker Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.