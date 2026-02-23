Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı, Asensio golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe Kasımpaşa)?

Fenerbahçe– Kasımpaşa karşılaşmasında skor kadar hakem kararları da konuşuldu. Özellikle Fenerbahçe'nin golü için "ofsayt var mı?" sorusu gündeme gelirken, Asensio'nun ağları sarsan vuruşu sonrası verilen karar tartışmaları daha da alevlendirdi. Maçın kritik anlarında VAR müdahalesi yapılıp yapılmaması ve ofsayt değerlendirmesi, karşılaşmanın en çok konuşulan başlığı oldu.

MUSABA KAÇIRDI, İLK TEHLİKE KAÇTI

14. dakikada Asensio'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

EDERSON GEÇİT VERMEDİ

15. dakikada Kasımpaşa çok net bir fırsat yakaladı. Benedyczak'ın derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ederson Moraes kritik bir refleksle topu kornere çeldi.

KALEDE DUVAR: GIANNIOTIS

20. dakikada Levent Mercan'ın penaltı noktasına kestiği topta Asensio'nun şutunu Sotiris Gianniotis kurtardı.

DEVRE BİTMEDEN YİNE GIANNIOTIS

45+1'de Nene'nin pasıyla topla buluşan Musaba, ceza sahasına giren Asensio'yu gördü. İspanyol oyuncunun çaprazdan vuruşunda Gianniotis bir kez daha gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA TEMPO YÜKSELDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe'de Nene ceza sahasında topla buluştu. İçeri çevrilen topta Yiğit Efe Demir müsait pozisyonda üstten auta vurdu.

TALISCA DİREĞİ SIYIRDI

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta Anderson Talisca'nın sağdan kullandığı şut, yakın direğin yanından dışarı çıktı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

90+3'te Kasımpaşa kaptanı Ben Ouanes, Yiğit Efe'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+5'TE ASENSIO SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe aradığı golü uzatmalarda buldu. Nene'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerinde topu alan Marco Asensio, gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.

KASIMPAŞA 90+11'DE CEVAP VERDİ

Kadıköy'de son sözü Kasımpaşa söyledi. Baldursson'un çevirdiği topu Jim Allevinah tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmada başka gol olmadı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkarırken, liderle fark 2'de kaldı. Kasımpaşa ise 20 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak, Kasımpaşa ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'nin golü için ofsayt iddiaları gündeme gelirken Deniz Ateş Bitnel pozisyonu yorumladı.

Deniz Ateş Bitnel, "Fenerbahçe 'nin attığı golde ofsayt pozisyonunda bulunan oyuncunun herhangi bir etkisi ve bir teması yok! Gol doğru karar!" dedi.