Haberler

Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı, Asensio golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe Kasımpaşa)?

Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı, Asensio golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe Kasımpaşa)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelede tartışmalı bir pozisyon gecenin önüne geçti. Sarı-lacivertlilerin bulduğu golün ofsayt olup olmadığı futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, hemen ardından Marco Asensio'nun attığı gol için de benzer bir tartışma başladı. VAR incelemesi, çizilen ofsayt çizgileri ve hakem kararı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe– Kasımpaşa karşılaşmasında skor kadar hakem kararları da konuşuldu. Özellikle Fenerbahçe'nin golü için "ofsayt var mı?" sorusu gündeme gelirken, Asensio'nun ağları sarsan vuruşu sonrası verilen karar tartışmaları daha da alevlendirdi. Maçın kritik anlarında VAR müdahalesi yapılıp yapılmaması ve ofsayt değerlendirmesi, karşılaşmanın en çok konuşulan başlığı oldu.

MUSABA KAÇIRDI, İLK TEHLİKE KAÇTI

14. dakikada Asensio'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

EDERSON GEÇİT VERMEDİ

15. dakikada Kasımpaşa çok net bir fırsat yakaladı. Benedyczak'ın derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ederson Moraes kritik bir refleksle topu kornere çeldi.

KALEDE DUVAR: GIANNIOTIS

20. dakikada Levent Mercan'ın penaltı noktasına kestiği topta Asensio'nun şutunu Sotiris Gianniotis kurtardı.

DEVRE BİTMEDEN YİNE GIANNIOTIS

45+1'de Nene'nin pasıyla topla buluşan Musaba, ceza sahasına giren Asensio'yu gördü. İspanyol oyuncunun çaprazdan vuruşunda Gianniotis bir kez daha gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA TEMPO YÜKSELDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe'de Nene ceza sahasında topla buluştu. İçeri çevrilen topta Yiğit Efe Demir müsait pozisyonda üstten auta vurdu.

Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı, Asensio golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe Kasımpaşa)?

TALISCA DİREĞİ SIYIRDI

51. dakikada kazanılan serbest vuruşta Anderson Talisca'nın sağdan kullandığı şut, yakın direğin yanından dışarı çıktı.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

90+3'te Kasımpaşa kaptanı Ben Ouanes, Yiğit Efe'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+5'TE ASENSIO SAHNEYE ÇIKTI

Fenerbahçe aradığı golü uzatmalarda buldu. Nene'nin sol kanattan ortasında ceza yayı üzerinde topu alan Marco Asensio, gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.

KASIMPAŞA 90+11'DE CEVAP VERDİ

Kadıköy'de son sözü Kasımpaşa söyledi. Baldursson'un çevirdiği topu Jim Allevinah tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

KADIKÖY'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmada başka gol olmadı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkarırken, liderle fark 2'de kaldı. Kasımpaşa ise 20 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak, Kasımpaşa ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe'nin golü için ofsayt iddiaları gündeme gelirken Deniz Ateş Bitnel pozisyonu yorumladı.

Deniz Ateş Bitnel, "Fenerbahçe 'nin attığı golde ofsayt pozisyonunda bulunan oyuncunun herhangi bir etkisi ve bir teması yok! Gol doğru karar!" dedi.

Fenerbahçe'nin golü ofsayt mı, Asensio golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe Kasımpaşa)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu