Fenerbahçe maçı bitti mi, Fenerbahçe Liverpool maçı kaç kaç?

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Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşmada mücadele sürüyor. Şu an itibarıyla İngiliz ekibi Liverpool, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 önde. İşte Fenerbahçe Liverpool maçında son durum.

FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Fenerbahçe Liverpool maçı henüz bitmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki karşılaşma devam ediyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Liverpool maçı 3-2 bitti.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA KİM VAR?

Fenerbahçe, Liverpool karşısında geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ise karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Belözoğlu'nun Samandıra'daki görevine yarın başlaması bekleniyor.

YOĞUN YAĞIŞ ALTINDA MÜCADELE

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki karşılaşma, Kadıköy'de etkili olan yoğun yağış altında oynanıyor. Zorlu zemin koşullarına rağmen mücadele devam ediyor. Karşılaşma öncesinde ayrıca, İspanya'da sahada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesús de Miguel anısına saygı duruşunda bulunuldu.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Liverpool maçı öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. İlk 3 maçını kazanan Liverpool ise 9 puanla üst sıralarda yer alıyordu.