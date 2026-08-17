Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Mücadeleyi dijital ortamdan takip etmek isteyen futbolseverler ise karşılaşmayı tabii dijital platformu üzerinden izleyebilecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki mücadele için yayın adresi TRT 1 ve tabii olarak belirtiliyor. Karşılaşmanın yayın bilgisiyle birlikte maçın oynanacağı stat ve başlama saati de belli durumda.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı mücadelede başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Böylece Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu ilk maçının tarih, saat, stat ve hakem bilgileri netleşmiş olacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu takviminde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının 18 ve 19 Ağustos, rövanş karşılaşmalarının ise 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacağı belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde Salı akşamı 47. maçını oynayacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde geride kalan 46 karşılaşmada 18 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu 46 maçın 14'ünden beraberlikle ayrılırken 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü.

Olimpik Lyon karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki maç sayısı 47'ye yükselecek. Play-off turunun ilk ayağında oynanacak mücadele, Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşmasının yayın adresi ise TRT 1 ve tabii olacak. Futbolseverler, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak mücadeleyi bu yayın kanallarından canlı ve naklen takip edebilecek.