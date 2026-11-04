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Fenerbahçe Liverpool maçını kim anlatıyor, Fenerbahçe Liverpool maçı spikeri kim?

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Fenerbahçe Liverpool maçını kim anlatıyor, Fenerbahçe Liverpool maçı spikeri kim?
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Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı televizyon başından takip edecek milyonlarca futbolsever, karşılaşmayı hangi spikerin anlatacağını merak ediyor.

TRT, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını TRT 1 ekranlarından yayınlıyor. Fenerbahçe Liverpool maçının anlatıcısına ilişkin bilgiler ise yayın öncesinde netlik kazanacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının spikerine ve yayın bilgilerine dair merak edilenler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Fenerbahçe Liverpool maçını Hünkar Mutlu anlatacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. TRT 1, D Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Fil Box'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Liverpool maçını Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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