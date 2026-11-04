Fenerbahçe Liverpool maç kaç kaç, Fenerbahçe Liverpool maçı bitti mi, maç bitti mi Fenerbahçe Liverpool maçı CANLI SKOR takibi!

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Fenerbahçe Liverpool maçı henüz başlamadı. Karşılaşma, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda başlayacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının canlı skor takibine dair bilgiler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇ KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Liverpool maçı henüz başlamadı. Karşılaşmanın ilk düdüğü bu akşam saat 20.45'te çalacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Fenerbahçe Liverpool maçı henüz oynanmadı. Mücadele bu akşam 20.45'te başlayacak ve yaklaşık 22.45 civarında sona erecek.

FENERBAHÇE LIVERPOOL CANLI SKOR

Fenerbahçe Liverpool maçı 1-1 devam ediyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma, tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL PUAN DURUMU

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 2 puanla 31. sırada yer alıyor. Liverpool ise 3 maçın tamamını kazanarak 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Liverpool maçını Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.