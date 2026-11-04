Fenerbahçe Liverpool ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Fenerbahçe Liverpool maç kadrosunda kimler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak dev maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Kadıköy'deki kritik mücadele öncesinde taraftarlar, Fenerbahçe ve Liverpool'un sahaya hangi oyuncularla çıktığını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanı bulunan Fenerbahçe, Liverpool karşısında galibiyet hedefliyor. Ligdeki 3 maçını da kazanan Liverpool ise 9 puanla zirve yarışını sürdürmek istiyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının ilk 11'leri.
FENERBAHÇE İLK 11
LIVERPOOL İLK 11
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de Nathan Ake, Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Mert Hakan Yandaş da karşılaşmada görev almıyor.
LIVERPOOL'DA EKSİKLER
Liverpool'da Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Giovanni Leoni sakatlıkları nedeniyle, Federico Chiesa ve Wataru Endo ise farklı nedenlerle kadroda yer almıyor.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapıyor, dördüncü hakem ise Jeremy Stinat.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Liverpool maçı, saat 20.45'te başlıyor ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca tabii platformu vüzerinden de izlenebiliyor.