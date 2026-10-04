Fenerbahçe Körfez Basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Körfez Basket nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin, Körfez Basket karşısında parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını ekran başından takip edebilmek için yayın bilgilerine odaklandı. Fenerbahçe Körfez Basket maçı hangi kanalda yayınlanacak, karşılaşma saat kaçta başlayacak ve maç nereden canlı izlenebilecek? Merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin, bugün sahasında Körfez Basket'i ağırlıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe Körfez Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" soruları gündemin üst sıralarına yerleşti. İşte Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket maçının yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı salon...

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Körfez Basket arasındaki mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunları, karşılaşmayı Bein Sports 5 üzerinden naklen takip edebilecek.

BEIN SPORTS 5 KANAL NUMARASI KAÇ?

Bein Sports 5, Digiturk platformunda 81. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca resmi internet siteleri üzerinden yapılan yayınlarda kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Körfez Basket ile karşı karşıya geleceği mücadele, 4 Ekim 2026 Pazar günü, yani bugün oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği için taraftarların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe Tarfin, kendi taraftarı önünde parkeye çıkacağı maçta galibiyet hedefliyor.

FENERBAHÇE TARFİN - KÖRFEZ BASKET MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Fenerbahçe Tarfin - Körfez Basket

Organizasyon: Basketbol Süper Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026 Pazar

Saat: 15.30

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu (İstanbul)

Yayın Kanalı: Bein Sports 5 (Digiturk 81. kanal)