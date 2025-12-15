Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu ve detaylar...
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE - KONYASPORMAÇ KADROSU
Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Konyaspor maç kadroları ise şöyle:
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, John Duran.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut.
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.