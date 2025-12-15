Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - KONYASPORMAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Konyaspor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, John Duran.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut.

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.