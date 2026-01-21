Fenerbahçe Göztepe maçı bilet ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Göztepe mücadelesi için bilet satış süreci başlıyor. Hem sarı-lacivertli camianın hem de deplasman tribününde yerini almak isteyen sarı-kırmızılı taraftarların odak noktası haline gelen "Fenerbahçe Göztepe maç bileti satış tarihi açıklandı mı?" sorusu yanıt buldu. Kulüpten gelen öncelikli satış bilgileri, kongre üyeleri ve Passo Mobo kullanıcıları için belirlenen takvim ile genel satış detaylarını içeren rehberimizle, bu büyük heyecanı yerinde takip etmek isteyen futbolseverler için tüm ayrıntıları derledik.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLET NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, kendi sahasında Göztepe'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Kadıköy'deki bu dev randevu öncesinde binlerce taraftar, Passolig sistemine kilitlenmiş durumda. En çok merak edilen "Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusu ve bilet fiyatlarına dair tüm detayları güncel bilgilerle derledik.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in nefes kesen mücadelesi için tarih netleşti. Fenerbahçe ile Göztepe, 25 Ocak 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin kalesi olan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği bilet satış süreci için takvim netleşiyor. Kulübün genel satış prosedürleri göz önüne alındığında, biletlerin 23 Ocak 2026 Cuma günü satışa sunulması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Avrupa kupası maç takvimini de değerlendirerek resmi duyuruyu yapması öngörülüyor.

Satış sürecinde genellikle şu sıralama izleniyor:

• Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri için öncelikli satış.

• Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell kullanıcıları için satış.

• Genel satış (Passolig üzerinden tüm taraftarlar için).

MİNİK TARAFTARLARA ÖZEL: SEREMONİ PAKETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Fenerbahçe, Göztepe maçı için sadece büyükleri değil, küçük taraftarları da unutmadı. Heyecanla beklenen Futbol Seremoni Paketleri, 21 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla satışa sunuldu. Miniklerin hayallerini süsleyen bu özel paket içerisinde şunlar yer alıyor:

• Maç öncesi seremoniye katılarak futbolcularla birlikte sahaya çıkma şansı.

• Fenerium Alt Tribünü'nden maç izleme keyfi.

• Özel forma seti ve profesyonel fotoğraf çekimi.

• Stadyum ve müze turu davetiyesi.