Fenerbahçe Galatasaray VAR hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen karşılaşması olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin yönetimini resmen duyurdu. Futbolseverlerin en çok odaklandığı konuların başında, bu dev maçta düdük çalacak ismin kim olacağı geliyordu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray VAR hakemi kim?

TFF'nin açıklamasına göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik derbi mücadelesini yönetecek isim Yasin Kol olarak belirlendi. Trendyol Süper Lig'deki bu yüksek gerilimli Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında saha içindeki otoriteyi Yasin Kol sağlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin orta hakemi Yasin Kol olarak açıklanmıştır.

Trendyol Süper Lig'de bugün saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Orta Hakem: Yasin Kol

Yardımcı Hakemler: Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci

Dördüncü Hakem : Ali Yılmaz

VAR Hakemi : Ali Şansalan

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 17 Mart 1988, Balıkesir doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk profesyonel futbol hakemidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Hakemliğe 2009 yılında henüz üniversite öğrencisiyken Çanakkale bölge hakemi olarak başlamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı olarak Süper Lig'de orta hakem olarak görev yapan tecrübeli hakemlerden biri olan Ali Şansalan, genç yaşta hakemlik kariyerine başlamış ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla adını duyurmuştur. 2017 yılında Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor arasında oynanan mücadelede Süper Lig'de ilk kez maç yöneten Şansalan 2019 yılından beri Süper Lig'de düzenli olarak olarak görev almaktadır.

Osman DEMİR
