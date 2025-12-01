Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı?

Büyük derbi yaklaştıkça beIN Sports'un tek maçlık yayın seçeneği yeniden gündeme geldi. Futbol tutkunları, Fenerbahçe– Galatasaray karşılaşması için tek maç satın alma hizmetinin sunulup sunulmadığını ve bu işlemin nasıl yapılabileceğini merak ediyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ TEK MAÇ SATIN ALINABİLİR Mİ?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yalnızca tek maç olarak izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports'un tek maç satın alma hizmetinin olup olmadığını merak ediyor. Ancak platformda tek maçlık satın alma seçeneği bulunmuyor.

DERBİYİ İZLEYEBİLMEK İÇİN UYGUN PAKET TERCİH EDİLMELİ

Derbiyi izlemek isteyen kullanıcıların, beIN Sports'un sunduğu güncel paketlerden kendilerine uygun olanı seçmeleri gerekiyor. Yayın hakları gereği karşılaşma sadece abonelik paketleri üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle tekil maç satın alarak derbiyi izlemek şu anda mümkün değil.

Paket seçenekleri:

Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi

249 TL / Ay (12 taksit, ayda 249 TL)

Avrupa Ligleri, Formula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler

Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi

299 TL / Ay (12 taksit, ayda 299 TL)

Avrupa Ligleri, Formula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler

Taraftar Paketi

379 TL / Ay (12 taksit, ayda 379 TL)

Tutulan takımın Trendyol Süper Lig maçları. Yorumcuların özel maç değerlendirmeleri, Formula 1