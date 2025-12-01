Haberler

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı?

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi, taraftarların beIN Sports tek maç satın alma konusuna ilgisi artmış durumda. Özellikle derbiyi şifreli yayın olmadan izlemek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe Galatasaray maçını tekil olarak satın almak mümkün mü?" sorusuna yanıt arıyor.

Büyük derbi yaklaştıkça beIN Sports'un tek maçlık yayın seçeneği yeniden gündeme geldi. Futbol tutkunları, Fenerbahçe– Galatasaray karşılaşması için tek maç satın alma hizmetinin sunulup sunulmadığını ve bu işlemin nasıl yapılabileceğini merak ediyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ TEK MAÇ SATIN ALINABİLİR Mİ?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yalnızca tek maç olarak izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports'un tek maç satın alma hizmetinin olup olmadığını merak ediyor. Ancak platformda tek maçlık satın alma seçeneği bulunmuyor.

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı?

DERBİYİ İZLEYEBİLMEK İÇİN UYGUN PAKET TERCİH EDİLMELİ

Derbiyi izlemek isteyen kullanıcıların, beIN Sports'un sunduğu güncel paketlerden kendilerine uygun olanı seçmeleri gerekiyor. Yayın hakları gereği karşılaşma sadece abonelik paketleri üzerinden izlenebiliyor. Bu nedenle tekil maç satın alarak derbiyi izlemek şu anda mümkün değil.

Fenerbahçe Galatasaray tek maç satın alma var mı?

Paket seçenekleri:

Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi

249 TL / Ay (12 taksit, ayda 249 TL)

Avrupa Ligleri, Formula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler

Eğlencenin ve Avrupanın Yıldızı Paketi

299 TL / Ay (12 taksit, ayda 299 TL)

Avrupa Ligleri, Formula 1Oscar ve Emmy ödüllü popüler dizi ve filmler

Taraftar Paketi

379 TL / Ay (12 taksit, ayda 379 TL)

Tutulan takımın Trendyol Süper Lig maçları. Yorumcuların özel maç değerlendirmeleri, Formula 1

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
U19 Paf Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklar havada uçuştu

Günün ilk derbisinde yumruklar havada uçuştu! İşte kazanan
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.