Ünlü astrologlar, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kritik derbi maçı için hangi burçların, gezegenlerin ve enerji alanlarının takımları nasıl etkilediğine dair detaylı analizler yaptı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi Astrolog tahminleri ve yorumları ne, Astrologlara göre deriyi kim kazanacak?

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİ ASTROLOG TAHMİNLERİ VE YORUMLARI

Astrolog Duygu Demir:"Gökyüzü diyor ki derbide yıldızlar ve ışıklar Fenerbahçe'den yana."

Astrolog Duygu Demir

Astrolog Can Aydoğmuş (Genel Yorum): "Haritama göre Galatasaray, Kasım ayından sonra yavaş yavaş zorlu bir döneme girecek; çünkü Güneş'in karşısında Satürn yer alıyor. Fenerbahçe ise çok daha olumlu bir sürece doğru ilerleyecek."

Astrolog Can Aydoğmuş