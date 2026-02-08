Fenerbahçe Galatasaray baketbol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Galatasaray MCT basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

Derbi heyecanı futbol ve basketbolda aynı anda yaşanıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu yoğun şekilde aranırken, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT arasında oynanacak basketbol maçını canlı izlemek isteyenler yayıncı kanal bilgilerini sorguluyor. İşte FB–GS derbileriyle ilgili canlı yayın detayları ve maç bilgileri.

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic, haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından birinde parkede kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler ise maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine odaklanmış durumda.

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, şifreli yayın üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

beIN Sports 5 kanalı;

• Digiturk 81. kanal,

• Kablo TV 236. kanal,

• Türksat uydu yayını

ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ GÜN?

İstanbul derbisi niteliğindeki bu önemli karşılaşma, 08 Şubat Pazar günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe Beko – Galatasaray MCT Technic mücadelesi, saat 15:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak derbi karşılaşması, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.