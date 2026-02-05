Fenerbahçe Erzurumspor'a yenilirse Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyor mu?

Fenerbahçe için Ziraat Türkiye Kupası'nda kader maçı yaklaşıyor. Erzurumspor karşısında alınacak olası bir mağlubiyetin kupaya veda anlamına gelip gelmeyeceği merak edilirken, futbolseverler "Fenerbahçe yenilirse elenir mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip için bu karşılaşma doğrudan eleme anlamı taşımıyor ancak alınacak sonuca göre gruptaki puan durumu önemli ölçüde şekillenecek.

Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a mağlup olması durumunda gruptaki kaderi son maçta alınacak sonuca bağlı olacak. Üçüncü maçların oynandığı grupta henüz sıralama kesinleşmezken, her puan ve averaj büyük önem taşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında üçüncü maçlar oynanırken, takımlar üst tura çıkma hesaplarını sürdürüyor. Bu aşamada alınan sonuçlar, son hafta öncesi avantaj veya dezavantaj yaratabiliyor.

Gruplarda dördüncü ve son maçların tamamlanmasının ardından puan durumu kesinleşecek. Fenerbahçe'nin üst tura yükselip yükselmeyeceği ise bu maçların ardından oluşacak sıralamaya göre belli olacak.

Dk. 45 puan durumu

TFF'nin duyurusuna göre Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 139 profesyonel ve 16 amatör olmak üzere toplam 155 takım katılacak. Organizasyon; 4 eleme turu, grup aşaması ve final olmak üzere üç ana bölümden oluşacak. Kupa maratonu toplamda 11 maç haftası sürecek.

GRUP AŞAMASI 3 GRUP, 24 TAKIM

Grup aşamasında 8 takımdan oluşan 3 grup yer alacak. Bu aşamaya kalan 24 takım, kura çekimi öncesinde 6'şarlı 4 torbaya ayrılacak. Yapılacak kura sonucunda, her torbadan 2 takım alınarak gruplar oluşturulacak.

TAKIMLAR 4 MAÇ OYNAYACAK

Gruplarda yer alan ekipler, her torbadan bir rakiple eşleşerek toplam 4 karşılaşma oynayacak. Bu maçların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda yapılacak. Böylece hem denge hem de rekabet seviyesi artırılacak.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELME KRİTERLERİ

Grup aşamasının ardından gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 6 takım doğrudan çeyrek finale çıkacak. Bunlara ek olarak, en iyi 2 grup üçüncüsü de adını son 8 arasına yazdıracak.

SERİBAŞI SİSTEMİ VE TEK MAÇ USULÜ

Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi ikinciler seribaşı olacak. Karşılaşmalar, seribaşı takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak. Çeyrek final maçlarının ardından yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi ekipler belirlenecek.

1. ELEME TURU KURASI RİVA'DA ÇEKİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Kura, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.