Uefa Şampiyonlar Ligi elemelerinde yeniden mücadele eden Fenerbahçe'nin en son hangi sezonda Devler Ligi'nde boy gösterdiği gündemdeki yerini koruyor. "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler, sarı-lacivertli ekibin son grup aşaması deneyimini, Avrupa'daki geçmiş başarılarını ve Şampiyonlar Ligi istatistiklerini yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-09 sezonunda grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, ön eleme turlarını geçerek Devler Ligi biletini almış ve G Grubu'nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, grubu iki beraberlik ve dört mağlubiyetle tamamlayarak organizasyona grup aşamasında veda etti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda mücadele etti. Daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da organizasyonda yer alan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasında önemli deneyimler kazandı. Kulübün en büyük başarısı ise 2007-08 sezonunda çeyrek finale yükselmesi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ NEDEN UZADI?

2008-09 sezonundan sonra Fenerbahçe birçok kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmesine rağmen grup veya lig aşamasına kalmayı başaramadı. Ayrıca 2011-12 sezonunda elde ettiği katılım hakkını UEFA kararı nedeniyle kullanamayan sarı-lacivertliler, sonraki yıllarda da ön eleme turlarında elenerek Devler Ligi hasretini sürdü.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ DEVLER LİGİ'NE DÖNMEK

Fenerbahçe, her sezon Süper Lig'de elde ettiği başarıyı Avrupa'nın en prestijli turnuvasına taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, kulübün 2008-09 sezonundan bu yana süren Şampiyonlar Ligi özleminin sona ermesini beklerken, sarı-lacivertliler yeniden Devler Ligi grup aşamasında mücadele ederek Avrupa'nın en büyük sahnesine dönmeyi amaçlıyor.