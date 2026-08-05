Haberler

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti her sezon yeniden gündeme gelirken, sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda uzun yıllardır lig/grup aşamasında yer alamayan Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi macerası ve Devler Ligi performansı futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi elemelerinde yeniden mücadele eden Fenerbahçe'nin en son hangi sezonda Devler Ligi'nde boy gösterdiği gündemdeki yerini koruyor. "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?" sorusuna yanıt arayan futbolseverler, sarı-lacivertli ekibin son grup aşaması deneyimini, Avrupa'daki geçmiş başarılarını ve Şampiyonlar Ligi istatistiklerini yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-09 sezonunda grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, ön eleme turlarını geçerek Devler Ligi biletini almış ve G Grubu'nda Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, grubu iki beraberlik ve dört mağlubiyetle tamamlayarak organizasyona grup aşamasında veda etti.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda mücadele etti. Daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da organizasyonda yer alan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasında önemli deneyimler kazandı. Kulübün en büyük başarısı ise 2007-08 sezonunda çeyrek finale yükselmesi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ NEDEN UZADI?

2008-09 sezonundan sonra Fenerbahçe birçok kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmesine rağmen grup veya lig aşamasına kalmayı başaramadı. Ayrıca 2011-12 sezonunda elde ettiği katılım hakkını UEFA kararı nedeniyle kullanamayan sarı-lacivertliler, sonraki yıllarda da ön eleme turlarında elenerek Devler Ligi hasretini sürdü.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ DEVLER LİGİ'NE DÖNMEK

Fenerbahçe, her sezon Süper Lig'de elde ettiği başarıyı Avrupa'nın en prestijli turnuvasına taşımayı hedefliyor. Taraftarlar, kulübün 2008-09 sezonundan bu yana süren Şampiyonlar Ligi özleminin sona ermesini beklerken, sarı-lacivertliler yeniden Devler Ligi grup aşamasında mücadele ederek Avrupa'nın en büyük sahnesine dönmeyi amaçlıyor. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

10 yıl sonra yakalanan darbeci hainin anlattıkları kan dondurdu

Yol kenarındaki otomobilde bir kadın ölü, bir kişi ağır yaralı halde bulundu

Yol kenarındaki otomobilden vahşet çıktı
Gaziantep'te çocuk kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Çocuklar kavga etti, aileler birbirine girdi

Mason Greenwood Fenerbahçe formasıyla açılışı yaptı

Milyonların hayalini kurduğu an gerçekleşti
İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor