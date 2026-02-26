Fenerbahçe elenirse UEFA'ya gidiyor mu, Avrupa Liginden devam ediyor mu? Avrupa defteri kapanıyor mu?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni sona ererse UEFA Avrupa Ligi'ne transfer olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Avrupa kupalarında yoluna devam edip edemeyeceği tartışılan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıran kritik maçlar öncesinde gözler bir kez daha Avrupa defterine çevrildi

FENERBAHÇE ELENİRSE UEFA'YA GİDİYOR MU?

UEFA Avrupa Ligi'nin 36 takımlı yeni lig aşaması (league phase) sonrası uygulanan play-off turu, Avrupa'daki yolculukta kritik bir dönemeçtir. Bu turda elenen takımlar için artık başka bir UEFA turnuvasına geçiş hakkı bulunmamaktadır. Yani, play-off turunda kaybeden ekipler, o sezon için Avrupa arenasındaki mücadelelerini tamamlamış olur.

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNDA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe veya başka bir takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenirse Avrupa'da devam edemez. Önceki yıllarda Avrupa Ligi grup aşamasından veya play-off turundan elenen takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne düşerek Avrupa maceralarına devam edebiliyordu. Ancak yeni 36 takımlı sistemle birlikte bu kural değişti. Artık play-off turunda elenen takımlar için Konferans Ligi gibi alt bir turnuvaya geçiş hakkı yok.

YENİ DÜZENİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Yeni düzen, takımlar için Avrupa'da kalıcı başarı elde etme şansını daha kritik hâle getirdi. Play-off turu artık Avrupa'ya devam için son fırsat olarak görülüyor. Bu nedenle, takımlar bu turu geçmek için maksimum performans sergilemek zorunda. Elenenler için sezonun Avrupa ayağı tamamlanmış sayılıyor ve artık tüm odağı kendi liglerine veya diğer yerel turnuvalara kaydırmak gerekiyor.