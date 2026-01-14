Fenerbahçe için Ziraat Türkiye Kupası'nda telafisi olmayan bir maç kapıda. Beyoğlu karşısında yaşanacak olası bir puan kaybı, sarı-lacivertlilerin kupaya veda etmesine neden olabilir. Futbolseverlerin yanıtını aradığı soru ise net: Fenerbahçe Beyoğlu'nu yenemezse Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyor mu?

2025-2026 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası organizasyonuna dair detayları açıkladı. Yeni sezonda kupa, 139'u profesyonel, 16'sı amatör olmak üzere toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. Turnuva; 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması olmak üzere üç ana bölümden oluşacak ve toplam 11 maç haftası sürecek.

Grup aşamasında 8 takımlı 3 grup yer alacak. Gruplara katılacak 24 takım, 6'lı 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimiyle her torbadan 2 takımın yer aldığı gruplar oluşturulacak. Takımlar grup aşamasında 4 maç yapacak; bu karşılaşmaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Çeyrek Final ve Sonrası

Grup maçlarının ardından gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi grup ikincisi seri başı olacak ve maçlar bu takımların sahasında oynanacak. Kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

FENERBAHÇE BEYOĞLU'NU YENEMEZSE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDAN ELENİYOR MU?

Fenerbahçe gruptaki 2. maçını yapıyor. 4. maç sonunda gruptaki konumu belli olacak. Fenerbahçe grubu ilk 2'de bitirise gruptan çıkacak, 3. olursa diğer 3.'lerin durumuna göre gruptan çıkma/çıkmama ihtimali bulunuyor.

Güncel puan durumu: