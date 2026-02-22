Haberler

Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe BEKO Beşiktaş GAİN CANLI nereden izlenir?

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında oynanacak dev basketbol mücadelesi heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı hangi kanalda yayınlanacak? Taraftarlar, Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Bu kritik karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler için tüm yayın detaylarını ve izleme linklerini haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko – Beşiktaş basketbol maçı öncesi taraftarların en çok sorduğu sorular arasında "Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN canlı izlenir mi?" yer alıyor. Süper Lig heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için maçın yayın bilgileri ve canlı izleme rehberi haberimizde sizlerle.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak TBF Erkekler Türkiye Kupası maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı evlerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇINI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORMLAR

Maçı A Spor üzerinden izlemek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

• Digiturk: 88

• D Smart: 80

• Kablo TV: 142

• Tivibu: 381

• Turkcell TV+: 74

• Vodafone TV: 71

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da maç izlenebiliyor.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bu önemli Türkiye Kupası karşılaşması, 22 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, akşam 20:00'de başlayacak ve basketbolseverler için büyük heyecan sunacak.

FENERBAHÇE BEKO – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki TBF Erkekler Türkiye Kupası finali, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

