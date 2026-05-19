Basketbol dünyasında yankı uyandıran “ Fenerbahçe Beko NBA Avrupa’ya katılmayacak mı?” sorusu yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Avrupa basketbolunda dengeleri değiştirebileceği konuşulan NBA Avrupa projesi kapsamında Fenerbahçe Beko’nun durumuna dair çeşitli iddialar gündeme gelirken, kulübün bu yeni yapılanmada yer alıp almayacağına dair belirsizlik sürüyor. Gözler şimdi yönetimden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

FENERBAHÇE BEKO NBA AVRUPA'YA KATILMAYACAK MI?





Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun geleceğine yönelik tartışmaların odağında yer alan NBA Europe projesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, NBA Avrupa organizasyonuna katılmayacağını duyururken, EuroLeague ile olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını resmen açıkladı.

EUROLEAGUE LİSANSI RESMEN YENİLENDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, EuroLeague ile sezon sonunda sona erecek olan lisans anlaşmasının devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi. Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun mevcut yapısında istikrarın korunmasının önemli olduğuna dikkat çekerek yoluna EuroLeague çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

NBA EUROPE SÜRECİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Açıklamada, NBA Europe projesinin Avrupa basketbolunun gelişimi açısından dikkatle takip edildiği ifade edildi. Fenerbahçe Beko, farklı proje ve organizasyon fikirlerine açık bir yaklaşım sergilediklerini ancak karar süreçlerinde yapıcı ve birleştirici bir tutum benimsediklerini vurguladı.

AVRUPA BASKETBOLU İÇİN ORTAK VİZYON VURGUSU

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa basketbolunun geleceğinin tüm paydaşların ortak vizyonu ile şekillenmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, EuroLeague ile NBA Europe arasında ilerleyen dönemde oluşabilecek olası iş birliklerinin de olumlu katkılar sağlayabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE BEKO’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Fenerbahçe Beko, hedeflerinin yalnızca sportif başarı olmadığını, aynı zamanda Avrupa basketbolunun ekonomik ve yapısal olarak güçlenmesine katkı sunmak olduğunu açıkladı. Kulüp, gelecekte de Avrupa basketbolunun gelişimi için sorumluluk almaya devam edeceğini duyurdu.