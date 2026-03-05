Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Monaco nereden CANLI izlenir?

EuroLeague heyecanı devam ediyor! Fenerbahçe Beko, bu akşam AS Monaco Basket ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Fenerbahçe Beko – Monaco maçını kaçırmak istemeyenler için "maç hangi kanalda ve canlı izleme linki nereden bulunur?" sorularının cevabını detaylı şekilde paylaşıyoruz.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki heyecan dolu EuroLeague mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak takip edilebilecek. Basketbol severler, bu karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izleyebilir.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇINI S SPORT ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maç, S Sport kanalında Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor. Bu sayede taraftarlar, evlerinden rahatça canlı yayın keyfi yaşayabilecek.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇINI S SPORT PLUS ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İÇİN BİLGİLER

S Sport Plus üzerinden de maçın canlı yayını takip edilebiliyor. Kanal, uydu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın sağlıyor ve özellikle mobil cihazlardan maç izlemek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Monaco arasındaki EuroLeague karşılaşması 05 Mart Perşembe günü oynanacak. Sporseverler bu tarihi ajandalarına not ederek, heyecanı kaçırmadan takip edebilir.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, akşam saat 20:45'te başlayacak. Taraftarlar, maçı canlı olarak izleyebilmek için belirtilen saatte ekran başında hazır olmalı.

FENERBAHÇE BEKO – MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ve Monaco, karşılaşmalarını İstanbul'daki Ülker Sports Arena Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Maçın atmosferi, stadyumda ve ekran başında basketbol tutkunlarını büyüleyecek.