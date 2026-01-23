Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir (Euroleague)?

EuroLeague heyecanında Fenerbahçe Beko ile Baskonia karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayıncı kuruluşunu, yayın saatini ve karşılaşmanın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe Beko – Baskonia karşılaşması, basketbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Mücadele; S Sport Plus, Idman TV ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus üzerinden yayınlanacak karşılaşma, platformun uydu yayını ve dijital servisleri aracılığıyla izlenebilecek. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI IDMAN TV CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Idman TV üzerinden izlemek isteyenler, Azerspace 46E uydu yayını ve dijital platformlar aracılığıyla yayına ulaşabiliyor. Idman TV yayını da şifreli olarak sunuluyor.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI S SPORT CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport kanalı, farklı yayın platformları üzerinden sporseverlere ulaşıyor. Karşılaşma; Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Yayın, uydu ve internet üzerinden şifreli şekilde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Baskonia arasındaki EuroLeague mücadelesi, 23 Ocak Cuma günü basketbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO – BASKONIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek.