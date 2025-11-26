Fenerbahçe basketbol milli takımına oyuncu gönderdi mi (Türkiye Bosna Hersek)?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile Bosna Hersek'in karşı karşıya geleceği bu önemli maç, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerine ulaşmaya çalışırken, Fenerbahçe'nin milli takım kadrosuna katkı sağlayan oyuncu gönderip göndermediği de araştırılan sorular arasında bulunuyor.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Türkiye–Bosna Hersek karşılaşması, TRT 1 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE ERİŞİM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, ilgili platformlarda belirlenen kanal numaraları üzerinden ve internet bağlantısıyla erişilebilen uygulama aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebilmektedir.

TÜRKİYE – BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki mücadele 27 Kasım Perşembe günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak belirlenmiştir.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

İki takım arasındaki FIBA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi, İstanbul'da bulunan TBF Development Center'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KADROSU



FENERBAHÇE'DEN BOSNA HERSEK MAÇINA GÖNDERİLEN OYUNCULAR

1- Onuralp Bitim

2- Tarık Biberovic