Fenerbahçe Başkanı kim oldu, 2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta başlayacak?

2026 Fenerbahçe başkanlık seçimi yaklaşırken “Fenerbahçe Başkanı kim oldu?” ve “ seçim saat kaçta başlayacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan seçim sürecinde, kongre üyeleri yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimin detayları ve oy verme saatleri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? GÖZLER OLAĞANÜSTÜ KONGREDE

Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi camiada büyük heyecan yaşanıyor. Taraftarlar ve kongre üyeleri, seçim tarihi, saat bilgisi ve aday listelerini yakından takip ederken, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik süreç için geri sayım başladı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarıştığı seçimde sonuçlar merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre kongre, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanda bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SAAT KAÇTA B AŞLAYACAK?

Olağanüstü genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak. Kongreye katılma hakkı bulunan binlerce üye, sabah saatlerinden itibaren sandık başında oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek.

SEÇİMDE AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ YARIŞIYOR

Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için kongre üyelerinden oy isteyecek. İki güçlü adayın listeleri de netleşirken, camiada seçim atmosferi giderek daha da yoğunlaşıyor.

AZİZ YILDIRIM’IN YÖNETİM LİSTESİ

Aziz Yıldırım’ın açıkladığı listede yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri yer alıyor. Tecrübeli isimlerin bulunduğu listede kulübün geleceğine yönelik önemli projelerin yer aldığı ifade ediliyor.

HAKAN SAFİ’NİN YÖNETİM LİSTESİ VE TRANSFER VAATLERİ

Hakan Safi’nin listesi de kamuoyuna duyurulurken, adayın açıklamaları dikkat çekti. Safi’nin futbol takımı için yaptığı transfer vaatleri kongre sürecinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

GENEL KURULA 44 BİNİ AŞKIN ÜYE KATILACAK

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’na katılma hakkı bulunan üye sayısının 44.741 olduğu açıklandı. Oy kullanma işlemleri sabah 10.00 itibarıyla başlayacak ve gün boyunca devam edecek.