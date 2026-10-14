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Fenerbahçe Aston Villa maçı şifreli mi, Fenerbahçe Aston Villa ücretsiz bedava izleniyor mu?

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Fenerbahçe Aston Villa maçı şifreli mi, Fenerbahçe Aston Villa ücretsiz bedava izleniyor mu?
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri karşılaşmanın yayın şekli oldu. Villa Park'taki dev maçı izlemek için abonelik gerekip gerekmediği, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Aston Villa maçı şifreli mi, Fenerbahçe Aston Villa ücretsiz bedava izleniyor mu? İşte yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi zorlu bir İngiltere deplasmanı bekliyor. Milyonlarca futbolseverin takip edeceği Aston Villa karşılaşmasında, maçın hangi kanaldan ve hangi koşullarda izlenebileceği gündemin üst sıralarında yer alıyor. Fenerbahçe Aston Villa maçı şifresiz mi yayınlanacak, internetten ücretsiz izlenebilecek mi? TRT 1 hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Hayır, Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifreli değil. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarına sahip olan TRT, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Böylece futbolseverler, mücadeleyi herhangi bir dijital platform aboneliği olmadan izleyebilecek.

FENERBAHÇE ASTON VILLA ÜCRETSİZ İZLENİYOR MU?

Evet, Fenerbahçe-Aston Villa karşılaşması ücretsiz olarak izlenebilecek. TRT 1 ulusal yayın yapan bir kanal olduğu için maçı televizyondan takip etmek için ek bir ücret ödemeye gerek bulunmuyor. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ücretsiz şekilde ulaşabilecek.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI BEDAVA NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı bedava izlemenin en güvenli yolu resmi yayın kaynaklarını tercih etmek. Televizyonda TRT 1, internette ise tabii platformu mücadeleyi ücretsiz ve yasal şekilde izleme imkânı sunuyor. Resmi olmayan yayın siteleri hem donma ve kesinti sorunlarına yol açabildiği hem de güvenlik riskleri taşıdığı için tercih edilmemesi öneriliyor.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, zorlu İngiltere deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek organizasyondaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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