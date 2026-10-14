Fenerbahçe Aston Villa kaç kaç, Fenerbahçe Aston Villa maçı bitti mi, maç sonucu ne CANLI TAKİP!

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Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu Villa Park'ta! Fenerbahçe, Aston Villa karşısında hem organizasyondaki ilk galibiyetini hem de İngiliz rakibine karşı tarihindeki ilk zaferini arıyor. Karşılaşmanın skoru, golleri ve önemli anları futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe Aston Villa maçında skor kaç, maç başladı mı? Karşılaşma hangi kanalda canlı izlenebilir? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele, lig aşamasının ikinci hafta programında yer alıyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflerken, ilk maçında Club Brugge'ü 3-2 yenen Aston Villa ise ikinci galibiyetinin peşinde.

FENERBAHÇE ASTON VILLA REKABETİ

Fenerbahçe ile Aston Villa, bu karşılaşmayla tarihlerinde dördüncü kez resmi bir maçta karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce oynanan 3 maçın tamamını İngiliz ekibi kazandı. Sarı-lacivertliler, bu akşam Aston Villa'ya karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA KAÇ KAÇ?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma henüz başlamadı. Mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maçın skoru, golleri ve önemli anları karşılaşma başladıktan sonra bu bölümde güncellenecek.