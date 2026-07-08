"Fenerbahçe Admira Wacker maçı ne maçı?", "Hazırlık maçı mı, Şampiyonlar Ligi maçı mı?" soruları, karşılaşma öncesinde arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin Admira Wacker ile oynayacağı maçın hazırlık kampı programındaki yerini, resmi statüsünü ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında mı yoksa Avrupa kupaları organizasyonunda mı oynanacağını öğrenmek istiyor.

FENERBAHÇE ADMIRA WACKER MAÇI HAZIRLIK MAÇI MI?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasında oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelenin hangi organizasyon kapsamında yapılacağını araştırıyor. "Fenerbahçe Admira Wacker maçı hazırlık maçı mı, Şampiyonlar Ligi maçı mı?" sorusu özellikle sarı-lacivertli taraftarların gündeminde yer alırken, maçın yayın saati ve canlı yayın bilgileri de merak ediliyor.

FENERBAHÇE ADMIRA WACKER MAÇI HAZIRLIK MAÇI MI?

Evet. Fenerbahçe ile Avusturya temsilcisi Admira Wacker arasında oynanacak mücadele, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen bir hazırlık maçı niteliği taşıyor.

Karşılaşma, resmi bir lig veya Avrupa kupası müsabakası olmayıp, teknik heyetin yeni transferleri ve oyuncu performanslarını değerlendireceği hazırlık kampı programının önemli karşılaşmalarından biri olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI MI?

Hayır. Fenerbahçe-Admira Wacker karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi veya başka bir resmi UEFA organizasyonu kapsamında oynanmıyor. Mücadele tamamen sezon öncesi hazırlık programı kapsamında gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE ADMIRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık maçını TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

TV100'e şu platformlardan ulaşılabiliyor:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Admira Wacker arasındaki hazırlık karşılaşmasına Avusturya'nın Linz kenti ev sahipliği yapacak. Mücadele, Raiffeisen Arena'da oynanacak.