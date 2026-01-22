Fenerbahçe 11'i! UEFA Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? FB Aston Villa maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Aston Villa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Aston Villa ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Aston Villa maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Lucas Digne, Bogarde, Tielemans, Buendia, Guessand, Rogers, Watkins.

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.