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İstanbul'un tarihi yapıları arasında yer alan ve halk arasında “Kırmızı Mektep” olarak bilinen Fener Rum Lisesi, eğitim faaliyetleri ve öğrenci kabul şartlarıyla merak ediliyor. 1454 yılında kurulan tarihi okulun deprem güçlendirme çalışmaları nedeniyle taşınması da gündeme gelirken, Fener Rum Lisesi'nin hâlâ eğitim verip vermediği araştırılıyor. Peki, Fener Rum Lisesi eğitim veriyor mu, kimler okuyabilir? Detaylar...

FENER RUM LİSESİ EĞİTİM VERİYOR MU?

Evet. Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi eğitim faaliyetlerine devam ediyor. 2026 yılında tarihi okul binasının güçlendirme ihtiyacı nedeniyle geçici olarak taşınmasına karar verildi. Okul, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde İstanbul'un Kurtuluş semtindeki eski Rum Okulu binasında eğitim vermeye başladı.

Okul yönetimi ile Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı arasında yapılan anlaşmayla binanın 30 Haziran 2029'a kadar kullanılması kararlaştırıldı. Tarihi Fener Rum Lisesi binasının güçlendirilmesi için ise kaynak arayışı sürüyor.

FENER RUM LİSESİ'NDE KİMLER OKUYABİLİR?

Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi, Rum azınlık okulu statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle okulun öğrenci kabulü, azınlık okullarına ilişkin uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki protokoller çerçevesinde yürütülüyor.

Okul Müdürü Dimitris Zotos'un daha önce yaptığı açıklamalara göre, Fener Rum Okulu'na Rum azınlığına mensup öğrenciler kayıt yaptırabiliyor. Rum azınlığı dışında kalan ailelerin başvuruları ise okulun tabi olduğu kurallar nedeniyle kabul edilemiyor. Dolayısıyla okul, genel öğrenci kabulüne açık bir devlet lisesi veya özel lise statüsünde bulunmuyor.

FENER RUM LİSESİ'NDE HANGİ DİLDE EĞİTİM VERİLİYOR?

Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi'nde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda dersler okutuluyor. Okulun eğitim programında Rumca önemli bir yer tutarken Türkçe dersleri de bulunuyor.

Okul Müdürü Dimitris Zotos'un verdiği bilgilere göre fen dersleri başta olmak üzere birçok ders Rumca işleniyor. Tarih ve coğrafya dersleri ise Türkçe okutuluyor. Ortaokulda Türkçe, lisede Türk dili ve edebiyatı dersleri de eğitim programında yer alıyor. İngilizce derslerine ve Erasmus gibi uluslararası eğitim projelerine de önem veriliyor.

FENER RUM LİSESİ NEDEN TAŞINDI?

İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Fener Rum Lisesi binasının deprem güvenliği açısından güçlendirilmesi gerektiği bildirildi. Millî Eğitim Bakanlığının okul yönetimine gönderdiği yazının ardından binanın boşaltılması ve güçlendirme çalışmalarının yapılması gündeme geldi.

Güçlendirme maliyetinin 10 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilirken, okul yönetimi öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için geçici bina arayışına girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda okulun Kurtuluş'taki eski Rum Okulu binasına taşınmasına karar verildi.

FENER RUM LİSESİ'NDE KAÇ ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR?

Fener Rum Lisesi'nde öğrenci sayısı, İstanbul'daki Rum toplumunun nüfusundaki azalmaya bağlı olarak yıllar içinde geriledi. Agos'un Temmuz 2026 tarihli haberinde, okulda önceki eğitim öğretim yılında 31 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde yeni öğrenci kayıtları yapılmasını beklediğini açıkladı. Güncel öğrenci sayısına ilişkin ise kesinleşmiş bir veri bulunmuyor.