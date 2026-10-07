Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fed tutanakları açıklandı mı? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayındaki para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar, piyasaların Fed'in Eylül toplantısına ait tutanaklar, küresel piyasaların gündeminin ilk sırasına yerleşti. Tutanakların ardından yatırımcılar, "Fed faiz artışlarına devam edecek mi, Ekim'de yeni bir faiz artışı gelecek mi, tutanaklar piyasaları nasıl etkileyecek?" sorularına yanıt arıyor. Fed tutanaklarında öne çıkan mesajlar ve faiz beklentilerine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FED TUTANAKLARI YAYIMLANDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayındaki para politikası toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Eylül tarihli toplantısının tutanakları, yetkililerin çoğunluğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha yapılmasını uygun gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklar, yüksek enflasyona ilişkin endişelerin de arttığına işaret etti.

YETKİLİLER YIL SONUNA KADAR BİR ARTIŞ DAHA BEKLİYOR

Tutanaklara göre katılımcıların çoğu, federal fon faiz oranı hedef aralığında yıl sonuna kadar bir artış daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağını değerlendirdi. Ayrı bir grup yetkili ise ekonomiye ilişkin beklentileri doğrultusunda daha yüksek faiz oranlarının gerekli olabileceğini belirterek enflasyon konusundaki endişelerinin arttığını vurguladı.

EYLÜL'DE FAİZ OYBİRLİĞİYLE ARTIRILMIŞTI

Fed, Eylül ayındaki toplantısında politika faizinin hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltmişti. Karar, FOMC'nin oy hakkına sahip üyeleri tarafından oybirliğiyle alındı. Fed'in 19 yetkilisinin tamamı kararı desteklerken, birçoğu bu adımın enflasyon baskılarının şiddetlenmesi riskine karşı gerekli olduğunu değerlendirdi. Söz konusu karar, Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu.

EKONOMİDE İVME ARTIYOR

Faiz artışı kararı, ABD ekonomisinde hızlanma sinyallerinin ortaya çıktığı bir dönemde alındı. Tutanaklarda bazı katılımcıların, ekonomideki temel ivmenin arttığı yönünde değerlendirmede bulunduğu görüldü.

FİNANSAL KOŞULLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Tutanaklarda finansal koşullara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Birçok yetkili, uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirilerindeki son yükselişe rağmen, hisse senedi fiyatlarının bu yıl önemli ölçüde artmış olması ve şirket tahvillerindeki risk primlerinin dar seyretmesi nedeniyle finansal koşulların ekonomik büyümeyi desteklediği görüşünü paylaştı.

WARSH'TAN "GEVŞEMEYİ AZALTMA" MESAJI

Fed Başkanı Kevin Warsh, 16 Eylül'deki faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle atılan adımın bir miktar gevşemeyi ortadan kaldırmayı amaçladığını söylemişti. Warsh'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Ekim ayında yeni bir faiz artışı yapılacağına yönelik beklentiler güçlenmişti.

TRUMP KARARI ELEŞTİRMİŞTİ

Faiz artışı kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekmişti. Trump, kararın sorumluluğunu, çok politik davrandıklarını öne sürdüğü Warsh'ın meslektaşlarına yüklemişti.

EKİM'DE FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Eylül toplantısının ardından Fed'in önde gelen yetkililerinden gelen açıklamalar ise merkez bankasının yeni bir faiz artışı konusunda acele etmeyebileceğine işaret etti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile New York Fed Başkanı John Williams, geçen hafta yaptıkları ayrı konuşmalarda, bir sonraki faiz artışına karar vermeden önce ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek için zaman olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından yatırımcılar, Ekim ayında faiz artışı yapılacağına yönelik beklentilerini hızla azalttı.