FCSB hangi ülkenin akımı, FCSB açılımı ne?

FCSB hangi ülkenin akımı, FCSB açılımı ne?
Güncelleme:
Özellikle UEFA maçlarında ekrana gelen "FCSB" ismi, birçok taraftarın aklına aynı soruyu getiriyor: FCSB hangi ülkenin takımı ve açılımı ne? İşte FCSB hakkında merak edilen tüm detaylar…

Avrupa kupalarında ve uluslararası futbol gündeminde sık sık adından söz ettiren FCSB, futbolseverlerin en çok merak ettiği kulüpler arasında yer alıyor. Özellikle UEFA maçlarında ekrana gelen "FCSB" ismi, birçok taraftarın aklına aynı soruyu getiriyor: FCSB hangi ülkenin takımı ve açılımı ne? İşte FCSB hakkında merak edilen tüm detaylar…

FCSB HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FCSB, Romanya'nın en köklü futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, Romanya'nın başkenti Bükreş merkezlidir ve maçlarını genellikle Arena Na?ionala Stadyumu'nda oynamaktadır.

Uzun yıllar boyunca Avrupa futbolunda Steaua Bükreş adıyla tanınan kulüp, Romanya futbolunun en başarılı temsilcisi olarak kabul edilir. Kazandığı lig şampiyonlukları ve Avrupa kupalarındaki performansıyla Doğu Avrupa futbolunun sembol kulüplerinden biri olmuştur.

FCSB AÇILIMI NE?

FCSB'nin resmi açılımı: "Fotbal Club FCSB" şeklindedir.

Osman DEMİR
