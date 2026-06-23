Fayzullaev hangi takımda oynuyor, Özbekistan milli takım futbolcusu Fayzullaev Başakşehir'de mi oynuyor?

Evet. Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir FK oyuncusudur ve Süper Lig’de düzenli olarak forma giymektedir. Özbekistan Milli Takımı’ndaki performansıyla da öne çıkan futbolcu, Başakşehir’deki etkili oyunu ile gündemde yer almaktadır.

ABBASBEK FEYZULLAYEV KİMDİR?

Abbasbek Seyidcan oğlu Feyzullayev (Özbekçe: Abbosbek Sayidjon o‘g‘li Fayzullayev, 3 Ekim 2003 doğumlu), orta saha pozisyonunda görev yapan Özbekistanlı profesyonel futbolcudur. Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Fayzullayev, kariyerini Türkiye Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK formasıyla sürdürmektedir.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR’DEKİ KARİYERİ

Başakşehir’e transferiyle birlikte Süper Lig’de boy göstermeye başlayan genç futbolcu, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle ön plana çıkmaktadır. Orta sahadaki yaratıcı rolü sayesinde takımın hücum organizasyonlarında önemli bir görev üstlenmektedir.

DÜNYA GENÇ OYUNCU ADAYLIĞI

Abbosbek Fayzullaev, 2023 FIFA Dünya Yılın Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterilen isimler arasında yer alarak uluslararası arenada da dikkat çekmiştir. Bu adaylık, oyuncunun kariyerindeki yükselişi ve potansiyelinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Özbekistan Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Fayzullaev, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gösterdiği performansla ülkesinin en gelecek vadeden futbolcuları arasında gösterilmektedir.