Fatma Zehra Kınık Demir kimdir? Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık Demir kaç yaşında, nereli?

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, karıştığı trafik kazası ve yargı süreciyle kamuoyunun gündemine geldi. Son gelişmelerin ardından “Fatma Zehra Kınık Demir kimdir?”, “kaç yaşında?” ve “nereli?” soruları yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Fatma Zehra Kınık Demir’in hayatı ve hakkında merak edilenler…

FATMA ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık Demir, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızıdır. Kamuoyunda, karıştığı trafik kazası ve bu kazaya ilişkin yürütülen yargı süreciyle gündeme gelmiştir. Özellikle hakkında verilen mahkeme kararları ve ceza süreci sonrası adı geniş kitleler tarafından bilinir hale gelmiştir.

FATMA ZEHRA KINIK KAÇ YAŞINDA?

Fatma Zehra Kınık Demir’in yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır. Genç yaşta olduğu ve üniversite döneminde karıştığı kaza nedeniyle gündeme geldiği bilinmektedir.

FATMA ZEHRA KINIK OLAYI NEDİR?

Olay, Temmuz 2024’te İstanbul’da meydana gelen trafik kazasına dayanmaktadır. İddiaya göre Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlasçeki ağır yaralanmış ve daha sonra hayatını kaybetmiştir. Kazada üç kişinin de yaralandığı belirtilmiştir.

Yargı sürecinde Fatma Zehra Kınık Demir hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiş, daha sonra bazı itirazlar ve hukuki süreçler sonucunda ceza 2 yıl 6 aya düşürülmüştür. İstinaf sürecinde yapılan başvuruların reddedilmesiyle birlikte kararın kesinleştiği ve Kınık Demir’in cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştır.