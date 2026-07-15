TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında gündem olan Fatma Soydaş ile Zebani Efe'nin birlikte görüntülenmesi ve paylaşımları, haklarında çıkan ilişki iddialarını yeniden gündeme taşıdı. "Fatma Soydaş Zebani Efe sevgili mi, Fatma Soydaş ve Zebani Efe sevgili mi oldular?" sorusu kısa sürede arama motorlarında öne çıkarken, ikiliden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. İşte Fatma Soydaş ve Zebani Efe hakkındaki son gelişmeler.

FATMA SOYDAŞ ZEBANİ EFE SEVGİLİ Mİ?

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Fatma Soydaş ile "Zebani Efe" lakabıyla tanınan Efe Beycan, ilişkileriyle gündeme geldi. "Fatma Soydaş Zebani Efe sevgili mi, Fatma Soydaş ve Zebani Efe sevgili mi oldular?" sorusu sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılırken, ikiliden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yayınladıkları ortak video ile ilişkilerini duyuran çift, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

FATMA SOYDAŞ VE ZEBANİ EFE SEVGİLİ Mİ?

Evet. Fatma Soydaş ile "Zebani Efe" lakabıyla bilinen Efe Beycan, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak video ile birlikte olduklarını duyurdu.

İkilinin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri de yeni ilişkiyi sosyal medyada gündeme taşıdı.

İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Fatma Soydaş ve Efe Beycan, yayınladıkları özel video ile aşk yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımın ardından sosyal medya platformlarında ikili hakkında çok sayıda yorum yapılırken, "Fatma Soydaş sevgilisi kim?" ve "Zebani Efe sevgili mi oldu?" gibi aramalar da hız kazandı.

FATMA SOYDAŞ NASIL TANINDI?

Fatma Soydaş, daha önce Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolar sayesinde sosyal medyada geniş kitleler tarafından tanındı. Dijital platformlarda ürettiği içeriklerle dikkat çeken Soydaş, kısa sürede önemli bir takipçi kitlesine ulaştı.

FATMA SOYDAŞ NEDEN GÜNDEME GELMİŞTİ?

Fatma Soydaş, geçtiğimiz dönemde sosyal medya platformlarında başlattığı ücretli abonelik sistemiyle de gündeme gelmişti. İçerik üretimi üzerinden elde ettiği gelir ve bazı paylaşımları sosyal medyada tartışmalara neden olurken, farklı kesimlerden çok sayıda yorum almıştı.

Son olarak Efe Beycan ile ilişkisini açıklamasıyla yeniden gündeme gelen Soydaş'ın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.