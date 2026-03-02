Haberler

Fatma Nur Çelik hangi okulda öğretmendi, branşı neydi, ne öğretmeniydi?

Güncelleme:
Fatma Nur Çelik, öğretmenlik kariyeri ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Peki Fatma Nur Çelik hangi okulda görev yapıyordu ve hangi branşta öğretmenlik yapıyordu? İşte öğretmenimizin eğitim hayatı ve uzmanlık alanıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Eğitim dünyasında adından söz ettiren Fatma Nur Çelik'in hangi okulda öğretmen olarak görev yaptığı ve hangi dersleri verdiği merak konusu oldu. Fatma Nur Çelik'in branşı ve öğretmenlik deneyimi, öğrencileri ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.

FATMA NUR ÇELİK HANGİ OKULDA ÖĞRETMENDİ?

Fatma Nur Çelik, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni olarak çalışmaktaydı.

FATMA NUR ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Öğretmen Fatmanur Çelik, okulda meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fatma Nur Çelik hangi okulda öğretmendi, branşı neydi, ne öğretmeniydi?

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Saldırının ardından hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olarak 17 yaşındaki F.S.B. gözaltına alındı. Saldırı sırasında iki öğretmen ve bir öğrenci de yaralanırken, saldırının nedeni henüz netleşmiş değil.

OKULDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan saldırının ardından okul yönetimi, güvenlik önlemlerini artırdı ve öğrencilerin psikolojik destek alması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek amacıyla okul çevresinde denetimlerin artırılacağını açıkladı.

Osman DEMİR
